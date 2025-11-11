Haberler

Trump, Hükümetin Açılması İçin Uzlaşmayı Destekledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da uzlaşmaya varılan federal hükümetin açılması için tasarıyı desteklediğini belirtti. Hava yolu seyahati ve Hindistan ile ticaret anlaşmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da uzlaşmaya varılan federal hükümetin açılmasına yönelik tasarıyı desteklediğini söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Senato'da üzerinde uzlaşmaya varılan, hükümetin kapanışının sona ermesine yönelik tasarıyı onaylayıp onaylamadığı sorulan Trump, "Eğer duyduğum anlaşma buysa, öyle diyebilirim." cevabını verdi.

Trump, yeterli sayıda Demokrat'ın desteğini aldıklarını ve hükümeti çok yakında açacaklarını dile getirdi.

Hükümet açılınca hava yolu seyahatinin "normal"den daha iyi olacağını kaydeden Trump, hava trafik kontrol kuleleri için en gelişmiş teknolojileri satın alacaklarını anlattı.

"Hindistan ile anlaşmaya yaklaşıyoruz"

Trump, Hindistan ile geçmişte yapılandan çok farklı bir anlaşma yapacaklarını ifade ederek, "Adil bir anlaşma yapıyoruz, sadece adil bir ticaret anlaşması. Anlaşmaya yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Bu anlaşmada Hindistan'a yönelik mevcut tarifelerin düşürülmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerine Trump, Rus petrolü nedeniyle Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerinin şu anda çok yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Trump, Hindistan'ın Rus petrolü almayı önemli ölçüde azalttığına işaret ederek, "(Hindistan'a) Gümrük vergilerini düşüreceğiz, yani bir noktada." ifadesini kullandı.

"Tarifeler tersine çevrilirse felaket olur"

"Tarifeler olmasaydı büyük sıkıntılar" yaşayacaklarının altını çizen Trump, ABD'nin 38 milyar dolar borcu olduğunu anlattı.

Trump, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başı 2 bin dolar temettü ödeneceğini ifade ederek, kalan tarife gelirlerini de ABD'nin borcunu düşürmek için kullanacaklarını bildirdi.

Tarifeler sayesinde ABD'ye trilyonlarca dolar yatırım çekildiğini anımsatan Trump, "Bu durum tersine dönerse, açıkçası bu bir felaket, ülkemiz için ulusal güvenlik sorunu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin hükümet aleyhinde karar vermesinin sadece birkaç milyar doların geri ödenmesine yol açmayacağını vurgulayarak, gümrük vergisi gelirleri ve ABD'ye gelen yatırımlar açısından trilyonlarca dolarlardan bahsedildiğini dile getirdi.

Yapay zekada Çin'e büyük fark atıldığını, daha önce hiç olmadığı kadar otomobil fabrikalarının inşa edildiğini savunan Trump, "Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybedersek tüm bunlar yok olur." dedi.

Trump, herhangi bir rakam belirtmediğini ancak İsviçre'ye yönelik tarifeleri de biraz düşürecek bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
