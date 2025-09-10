Haberler

Trump, Hindistan ile Ticaret Müzakerelerine Devam Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile ticaret engellerinin kaldırılması için müzakerelere devam ettiklerini duyurdu. Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile gelecek haftalarda görüşmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve ABD'nin aralarındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gelecek haftalarda görüşmeyi beklediğini belirten Trump, "İki büyük ülkemiz için de başarılı bir sonuca ulaşmakta hiçbir zorluk yaşanmayacağından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, ağustos ayında Hindistan'ın "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
