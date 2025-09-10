Trump, Hindistan ile Ticaret Müzakerelerine Devam Edildiğini Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Trump, "Hindistan ve ABD'nin, iki ülke arasındaki ticaret engellerini gidermek için müzakerelere devam ettiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki haftalarda çok iyi dostum Başbakan Modi ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Her iki büyük ülkemiz için de başarılı bir sonuca varılmasında hiçbir zorluk yaşanmayacağından eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Trump'ın bu paylaşımın ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan ve ABD yakın dostlar ve doğal ortaklardır. Ticaret müzakerelerimizin, Hindistan-ABD ortaklığının sınırsız potansiyelini ortaya çıkarmanın yolunu açacağından eminim. Heyetlerimiz, bu görüşmeleri en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışıyor. Ayrıca, Başkan Trump ile görüşmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Halklarımıza daha parlak ve müreffeh bir gelecek sağlamak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.