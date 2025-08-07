Trump, Fed Yönetim Kurulu'na Stephen Miran'ı Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu'na Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdi. Miran'ın 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapması planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Ekonomik Danışmanları Konseyi'nin mevcut başkanı Dr. Stephen Miran'ı, Fed Yönetim Kurulu'nda yeni boşalan koltuğa 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere seçtiğimi duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek için çalışmaların devam edeceğini belirten Trump, Miran'ın Harvard Üniversitesinden ekonomi doktorasına sahip olduğunu ve kendisinin ilk başkanlık döneminde başarılı bir performans sergilediğini aktardı.

Trump, Miran ile ikinci başkanlık döneminin başından beri birlikte çalıştıklarını ve ekonomi dünyasındaki uzmanlığının "eşsiz" olduğunu vurguladı.

Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği için ABD Senatosunun onayını alması gerekecek.

Fed, geçen hafta Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, Kugler'in 13 Eylül 2023'ten bu yana görev yaptığı ve istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu belirtilmişti.

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşmazlık yaşadığını öne sürmüştü.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
