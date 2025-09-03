Trump, Fed için Miran'ı Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran, merkez bankasının en önemli görevinin ekonomik buhranlar ile hiperenflasyonu önlemek olduğunu belirterek, para politikasının bağımsızlığının bunun başarısı açısından önem taşıdığını ve bunu koruyacağını belirtti.

Miran'ın yarın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde düzenlenecek oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı.

Senatonun onayını alması halinde Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden geçen ay ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak Miran, merkez bankasının en önemli görevinin ekonomik buhranlar ve hiperenflasyonları önlemek olduğunu kaydetti.

Miran, para politikasının bağımsızlığının, bunun başarısı açısından kritik bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Federal Açık Piyasa Komitesi, çok önemli bir görevi olan bağımsız bir grup, ben de bu bağımsızlığı koruma ve Amerikan halkına elimden gelenin en iyisini sunma niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

Stephen Miran, Senato'dan onay alması halinde Kongre tarafından verilen görevler doğrultusunda sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeyi planladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday göstermişti.

Trump, bu süreçte söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmaların devam edeceğini belirtmişti.