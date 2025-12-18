Haberler

ABD Başkanı Trump, Fed'in yeni başkanını birkaç hafta içinde açıklayacağını söyledi

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının birkaç hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Fed başkanlığı için öne çıkan adaylar arasında Christopher Waller ve Michelle Bowman bulunuyor.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) başına geçecek yeni ismi birkaç hafta içinde açıklayacağını bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde, Fed başkanlığı için görüşme yaptığı adaylara dair soruyu yanıtladı.

Bu görev için ismi geçen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın "harika" biri olduğunu söyleyen Trump, "Uzun süredir bu pozisyonda olan, kariyeri boyunca çok yakın çalıştığım birisi. Harika bir insan. Dün tekrar görüştük." diye konuştu.

Trump, üç veya dört kişiyle görüştüklerini, tüm adayların da iyi birer seçim olacağını belirterek, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman'ın da "şahane" olduğunu ifade etti.

Fed'in yeni başkanını ne zaman açıklayacağı sorulan Trump, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde. Yani, yıl sonuna kadar olur mu bilmiyorum, ama çok yakında olacak." dedi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
