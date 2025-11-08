Haberler

Trump, Et Paketleme Şirketlerine Soruşturma İstedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, dana eti fiyatlarını yükselten et paketleme şirketleri hakkında Adalet Bakanlığından derhal soruşturma başlatılmasını talep etti. Trump, çiftçilerin korunması ve tüketicilerin haklarının savunulması gerektiğini vurguladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığından "dana eti fiyatlarını yükselten" et paketleme şirketleri hakkında derhal soruşturma başlatılmasını istediğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Trump, "Adalet Bakanlığından, dana eti fiyatlarını yasa dışı işbirliği, fiyat sabitleme ve fiyat manipülasyonu yoluyla artıran et paketleme şirketleri hakkında derhal bir soruşturma başlatmasını istedim." ifadesini kullandı.

Trump, Amerikan çiftçilerini her zaman koruyacaklarını vurgulayarak, çiftçilerin "fiyatları yapay olarak şişiren ve ülkenin gıda arz güvenliğini tehlikeye atan" çoğu yabancı sermayeli et paketleme şirketlerinin yaptıkları nedeniyle suçlandığını kaydetti.

Tüketicileri korumak, yasa dışı tekellere karşı mücadele etmek ve bu şirketlerin Amerikan halkının zararına suç teşkil eden kazançlar elde etmelerini engellemek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirten Trump, Adalet Bakanlığından bu konuda hızlı bir adım atmasını istedi.

Trump, diğer bir paylaşımında da sığır fiyatları önemli ölçüde düşerken, paketlenmiş dana eti fiyatlarının yükseldiğine işaret ederek, "Bunda 'şüpheli' bir şey olduğunu biliyorsunuz. Bunun çok kısa sürede köküne ineceğiz. Eğer suç işlenmişse, sorumlular ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Silahlı kavga çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda tutuklama

Bilançonun ağır olduğu silahlı kavgada çok sayıda tutuklama var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.