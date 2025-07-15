Trump'dan Endonezya ile Tarihi Ticaret Anlaşması

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Endonezya ile vardıkları ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkenin ABD'den tarım ürünleri ve enerjinin yanı sıra 50 Boeing uçağı satın alacağını bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Endonezya ile yapılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı.

Bu sabah Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrasında önemli bir anlaşmayı sonuçlandırdığına işaret eden Trump, "Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Endonezya'nın tüm pazarını tarihte ilk kez ABD'ye açıyor." ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın bir parçası olarak Endonezya'nın ABD'den 15 milyar dolarlık enerji, 4,5 milyar dolarlık tarım ürünü ve çoğu "777" olmak üzere 50 Boeing uçağı almayı taahhüt ettiğini bildirdi.

ABD'li çiftçilerin ilk kez 280 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya pazarına "tam ve eksiksiz erişime" sahip olacağına dikkati çeken Trump, şunları kaydetti:

"Buna ek olarak, Endonezya bize ihraç ettiği tüm mallar için yüzde 19'luk bir tarife ödeyecek, ABD'nin Endonezya'ya ihracatına ise tarife ve tarife dışı engeller olmayacak. Daha yüksek tarife uygulanan bir ülkeden herhangi bir aktarma söz konusu olursa, bu Endonezya'nın ödediği tarife üzerine eklenecek."

Trump, Endonezya'ya dostluğu ve ABD'nin ticaret açığını dengeleme taahhüdü için teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump, bugün daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya ile ticaret anlaşmasına varıldığını açıklamış ancak anlaşmanın detaylarına yer vermemişti.

Beyaz Saray'da gazetecilerin anlaşmaya ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, "Anlaşma yaptık, Endonezya'ya tam erişimimiz olacak. Onlar yüzde 19 (tarife) ödeyecek, biz ise hiçbir şey ödemeyeceğiz." demişti.