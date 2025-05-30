Trump, Çin'in Ticaret Anlaşması İhlalini Gündeme Getirdi

Trump, Çin'in Ticaret Anlaşması İhlalini Gündeme Getirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini umduğunu ifade etti. Trump, gümrük tarifeleri ve ticaretin önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kendileriyle olan ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını ve bunun çözülmesini umduğunu ifade etti.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'in ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiler. Ama eminim ki Başkan Şi ile konuşacağım ve umarım bunu çözeceğiz." dedi.

Trump, tarifelerin önemine işaret ederek, bu nedenle temyiz mahkemesinin gümrük vergilerinin devam etmesi kararından memnun olduklarını, aksi takdirde ABD'nin tehlikeye gireceğini dile getirdi.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararının "başkanlık yetkilerini" elinden alacağını savunan Trump, "Bu korkunç bir şey olurdu ve en önemlisi bizi savunmasız bırakırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kongre'nin gümrük tarifeleri konusunda anlaşmaya varmasının aylar sürebileceğini belirterek, hızlı ve çevik olmanın önemini vurguladı.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararının kaldırılmasının "harika bir an" olduğunu kaydeden Trump, "Umarım şimdi mahkemeye gider ve bu savaşı kazanırız." dedi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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