Trump: Çin ile Ticaret Anlaşmasında 'Çok İyi Durumdayız'

Trump: Çin ile Ticaret Anlaşmasında 'Çok İyi Durumdayız'
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Çin ile ticaret anlaşması konusunda iyi bir konumda olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından, Çin ve ticaret anlaşması konusunda "çok iyi durumda" olduklarını ifade etti.

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırladığı Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Trump, Çinli mevkidaşıyla çok iyi bir görüşmeleri olduğunu söyledi.

Trump, "Dünyanın iki büyük lideri çok kısa bir sürede çok iyi bir görüşme yaptık ve her türlü karmaşıklığı giderdik." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Çin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya geleceğini ve süreci ilerleteceğini aktaran Trump, "Çin ve ticaret anlaşmasıyla ilgili çok iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Trump, "Bir anlaşmamız var ve herkesin anlaşmanın ne olduğunu anlamasını sağlayacağız." dedi.

Şi'nin kendisini Çin'e, kendisinin de Şi'yi ABD'ye davet ettiğini belirten Trump, "belirli bir noktada" Çin'e gideceğini ifade etti.

Öte yandan, Almanya ve Başbakan Merz'den beklentisine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, iyi bir ilişki kurmayı istediklerini, gerisinin kendiliğinden geleceğini dile getirdi.

Merz ile ticaret anlaşmasını da görüşeceklerini belirten Trump, "İyi bir ticaret anlaşmamız olacak. Sanırım bu çoğunlukla Avrupa Birliği tarafından belirlenecek ama siz bunun çok büyük bir parçasısınız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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