Trump, Çin'e Yüzde 100 Gümrük Vergisi Uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım itibarıyla Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Çin'in 1 Kasım'dan itibaren ürettikleri neredeyse tüm ürünlere, hatta bazıları kendi üretimi olmayan ürünlere bile geniş kapsamlı ihracat kontrolleri uygulayacaklarını belirten son derece "düşmanca" bir mektup göndererek ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Bunun istisnasız tüm ülkeleri etkilediğini ve yıllar öncesinden tasarlanmış bir plan olduğunu kaydeden Trump, "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, şunları kaydetti:

"Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız."

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
