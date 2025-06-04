Trump, Çelik ve Alüminyum Tarifelerini Yüzde 50'ye Çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum tarifelerinin yüzde 50'ye çıkarılmasına dair kararnameyi imzaladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu kaydedildi.

Kararnamede, çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği belirtilerek, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı aktarıldı. Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği vurgulanarak, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği ifade edildi.

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ile alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı bildirilen kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.