Trump, Bakır İthalatına Yüzde 50 Gümrük Vergisi Getiriyor

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ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, bu kararın ulusal güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, bakırın askeri ve teknolojik alanlardaki rolüne dikkat çekti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Trump, "Sağlam bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Trump, bakırın yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hipersonik silahlar için gerekli olduğunu belirterek, bu metalin Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu vurguladı.

"Aptal ve uyuşuk liderlerin" bakır endüstrisini yok ettiğini öne süren Trump, "Bu yüzde 50'lik tarife Biden yönetiminin düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak. Ne de olsa bu bizim altın çağımız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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