Trump, AB'ye Yüzde 50 Gümrük Vergisi Önerdi

Trump, AB'ye Yüzde 50 Gümrük Vergisi Önerdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile yapılan müzakerelerde bir ilerleme kaydedilemediğini belirterek, 1 Haziran 2025'ten itibaren AB'ye direkt olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Bu kararın arkasında ABD'nin ticaret açığı ve gümrük uygulamalarına dair eleştiriler bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AB ile gerçekleştirdikleri müzakerelerde bir yere varılamadığını belirterek, "1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birincil amacı ABD'nin ticaretten faydalanmak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zordu. Güçlü ticaret engelleri, KDV, şirketlere gülünç cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası yılda 250 milyar dolardan fazla bir ticaret açığına yol açtı; bu rakam kabul edilemez. Onlarla görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor! Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürün ABD'de üretilirse veya inşa edilirse gümrük vergisi yok. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Trump, gümrük vergisi uygulamalarıyla ilgili paylaştığı bir başka açıklamasında ise "Ben, uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone'ların Hindistan'da ya da başka bir yerde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilip monte edilmesini beklediğimi bildirdim. Eğer bu gerçekleşmezse, Apple'ın ABD'ye en az yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödemesi gerekir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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