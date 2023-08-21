Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un alışverişlerde kullanımı 2023 yılında büyük bir artış gösterdi. 2023 Temmuz ayında yapılan alışveriş işlem hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat artarak 17,9 milyar TL'ye ulaştı. TROY logolu kart sayısı ise 15 milyona yaklaştı.

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un alışverişlerde kullanımı 2023'te katlanarak artıyor. 2023 yılının Temmuz ayında yapılan alışveriş işlem hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 7 kat artarak 17,9 milyar TL'ye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'un verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılının sonunda 28'i banka, 10'u banka dışı olmak üzere toplam 38 üyesi bulunan TROY'a, 10 yeni üyenin katılımı ile beraber üye sayısı 48 oldu. TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile 2023 yılının Temmuz ayında yapılan alışveriş işlem hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 7 kat artarak 17,9 milyar TL'ye ulaştı. Nakit çekim işlemleri de dahil edildiğinde TROY logolu kartlarla yapılan toplam işlem tutarı 25 milyar TL oldu. TROY logolu kart sayısı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 15 milyona yaklaştı. - İSTANBUL