Trouw Nutrition Türkiye'nin yeni genel müdürü Gonca Altıntaş oldu

Trouw Nutrition Türkiye, yeni genel müdür ataması yaptı. Gonca Altıntaş, Türkiye Operasyon Direktörü olarak yürüttüğü görevinden ayrılarak genel müdür olarak atandı.

Trouw Nutrition Türkiye'de yeni genel müdür ataması gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trouw Nutrition Türkiye operasyonunda liderlik bayrağı, bugüne dek Türkiye Operasyon Direktörü olarak görev yapan Gonca Altıntaş'a geçti. Altıntaş, 15 Haziran itibarıyla Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü olarak görevine başladı.

Haydarpaşa Lisesi'nden 1998'de mezun olan Altıntaş, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde tamamladı. Altıntaş'ın satış uzmanı olarak başlayan kariyeri, Türkiye'nin önemli markalarının çatısı altında üretim, kalite güvence, ithalat, ihracat ve satın alma, tedarik zinciri yönetimi, SAP ve iç denetim gibi kritik alanlarda deneyim kazanarak başarıyla devam etti.

Etkili işletme politikaları oluşturma, satın alma stratejileri, maliyet tasarrufu sağlayan süreç iyileştirmeleri, proje yönetimi gibi pek çok konuda bilgi ve deneyim sahibi olan Altıntaş, 2022'de Trouw Nutrition Türkiye Operasyon Direktörü olarak göreve başlamıştı.

Altıntaş, şirketin Hollanda'daki genel merkezinden yapılan açıklamayla Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.