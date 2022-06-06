Trouw Nutrition'dan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı - Haberler

Trouw Nutrition Türkiye, ülkenin çeşitli illerinde hayvanlardan sağlıklı şekilde maksimum performansın alınması için çiftliklere destek olacak Maxcare Güvenli Çiftlik Programı'nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklara yönelik üretim yapan çiftliklerdeki mevcut durumu belirleyerek daha fazla verim için çözüm önerileri sunmaya başlayan program, Afyonkarahisar'ın ardından Konya'da düzenlenen bölgesel lansman toplantısında tanıtıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Veteriner Hekim Öğüt Köse, program kapsamında, uzman teknik kadrolarının belirlenen çiftlikleri belirli periyotlarla ziyaret etmeye başladığını belirterek, Türkiye'nin çeşitli illerinde programı sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Köse, Trouw Nutrition Türkiye olarak programla güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine destek olacaklarını belirterek, "Türkiye, kanatlı hayvancılık sektörünün önemli bir üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı konumunda. Sektör içinde önemli bir yeri olan kümes hayvancılığı ise hayvancılık sektörünün en gelişmiş ve teknolojiye en açık bölümü. Üretimin kolay ve hızlı olmasının yanında maliyetinin de düşük olması bu alanın başlıca avantajları arasında sayılabilir. Biz de sektörün gelişimini desteklemek amacıyla Maxcare Güvenli Çiftlik Programımız ile ilk aşamada kanatlı hayvancılık sektöründe yumurtacı tavuklara yönelik üretim yapan çiftliklerdeki verimliliği artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çiftlikleri ziyaretlerinde uzmanların ham maddeden nihai son ürüne kadar tüm çiftlik sistemini kontrol ettiğini bildiren Köse, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Daha sonra tüm bu çalışmaları raporlayarak daha güvenli ve verimli çiftlikler için önerilerin sunulduğu işletme kontrol programını hazırlıyoruz. Bir çiftlikte verimlilik için biyogüvenlikten iyi yönetimsel uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağlığının korunmasına, mikotoksin yönetiminden salmonella taramasına ve yapılacak desteklemelere kadar pek çok noktanın kontrol noktası olarak belirlenmesi ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktalarının bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale gelmesi için kayıtların tutulması ve ölçümlenebilir parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de programımız kapsamında tüm bu başlıkları detaylı olarak ele alıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda sektörümüzü gerek iç piyasada gerekse global arenada daha da güçlü duruma getirmeyi ve sektörümüzün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Toplantıda Köse'nin konuşmasının ardından teknik kadro tarafından program içeriği çiftlik sahipleri ile paylaşıldı.