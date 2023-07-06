Trive Yatırım, Hepsiburada ile iş birliği yaparak hediye çeki kampanyasını güncelledi

Trive Yatırım, Hepsiburada ile iş birliği yaparak düzenlediği hediye çeki kampanyasını güncelledi. Şirket, yeni hesap açanlara 250 TL değerinde hediye çeki sunarken, portföyünü Trive Yatırım'a taşıyanlara ise 500 TL'lik Hepsiburada hediye çeki kazandırıyor. Kampanya, en az 5 bin TL'lik portföy taşıma veya fonlama yapma şartıyla yıl sonuna kadar devam edecek.

Trive Yatırım, Hepsiburada ile iş birliği yaparak düzenlediği hediye çeki kampanyasını güncelledi.

Şirket açıklamasına göre, ilk kez hesap açan ve portföyünü taşıyan müşterilere geçen yıldan beri hediye çeki kazandıran Trive Yatırım, bu kampanyasını güncelleyerek sürdürüyor.

Basit bir virman işlemi yapıp portföyünü Trive Yatırım'a taşıyanlar artık hem varlıklarının değerini koruyor hem de 500 TL'lik Hepsiburada hediye çeki kazanıyor. Trive Yatırım'da yeni hesap açanlara ise 250 TL değerinde hediye çeki sunuluyor.

Yaklaşık 40 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen yenilikçi aracı kurumlarından biri olan Trive Yatırım'dan bu hediyeleri kazanmanın tek koşulu, en az 5 bin TL'lik portföy taşımak veya fonlama yapmak. Yatırımcıların, hesap açılışı sırasındaki görüntülü görüşme esnasında veya sonrasında 444 39 34 numaralı telefonla kampanyaya katılma isteğini belirtmesi yeterli oluyor. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanyanın ayrıntılarına "https://www.trive.com.tr/hepsiburada-kampanya" adresinden ulaşılabiliyor.

Yatırımcılar, şirketin geçici kampanya olmaktan çıkarıp iş modeli haline getirdiği "Sıfır Komisyon" avantajıyla 10 milyon TL'ye kadarki hisse senedi ve VİOP işlemlerini komisyonsuz ve hızlı alım-satım ekranlarıyla kolayca gerçekleştirebiliyor. Portföyü 10 bin TL'ye ulaşan Trive Yatırım müşterileri, rehber niteliğindeki canlı data hizmetinden ücretsiz faydalanırken, 50 bin TL ve üzerinde bakiyeye sahip olanlar ise hesap işletim ücreti de ödemiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, Hepsiburada ile imza attıkları iş birliğinin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Bu kampanyayla yeni müşterilerine "merhaba" dediklerini aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Bizimle birlikte çıktıkları yatırım yolculuğundaki avantajlardan ilkini sunuyoruz. Müşterilerimiz yatırımlarını sürdürdükçe daha birçok avantajla ve yatırımlarını çeşitlendirme fırsatlarıyla buluşuyor.

Yatırım araçları portföyünü sürekli genişleten bir kurumuz. Hisse senedi alım-satım, VİOP işlemleri, hisse senedi kredisi, eurobond, yatırım fonları, ödünç hisse işlemleri, tahvil-bono, halka arz başvuruları, kaldıraçlı işlemler gibi çok geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Global trendlere uygun olarak, bunlara yenilerini ekleme hazırlıklarımız var.

Uzmanlarımız ve finans dünyasının yakından tanıdığı konuklarımız, Youtube üzerinden canlı yayınlar yaparak Borsa İstanbul ve dünya piyasalarıyla ilgili analizlerini tüm yatırımcılarla paylaşıyor. Youtube kanalımızın içeriği güncel ekonomi sohbetleriyle ve teknik yorumlarla zenginleştikçe abone olanların sayısı artıyor.

Müşteri temsilcilerimizle kısa bir görüntülü görüşme yapıp Trive Yatırım'da hesap açmak çok kolay hale geldi. Hızlı hizmet ve avantajlı fiyatlama ile geniş ürün yelpazemizi birleştirerek yatırımcılarımıza yüksek kaliteli hizmetler sunuyoruz."