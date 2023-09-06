Trenkwalder'de Erdem Emiroğlu co-CEO olarak atandı

İnsan kaynakları ve iş süreçleri dış kaynak alanında hizmet veren Trenkwalder, şirkette co- Ceo görevini üstlenen Erdem Emiroğlu'nun, Trenkwalder Türkiye ve Kosova CEO'su olarak atandığını duyurdu. Emiroğlu'nun, aynı zamanda Trenkwalder Group'un BPO-CRM süreçlerinden 'Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı' olarak da görev alacağı belirtildi.

Alman Droege Group'un iştiraki Trenkwalder'de, şirkette uzun yıllardır co-CEO olarak görev yapan Erdem Emiroğlu, Trenkwalder Türkiye ve Kosova CEO'su olarak atandı. Emiroğlu ayrıca, Trenkwalder Group'un BPO-CRM süreçlerinden 'Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı' oldu. Erdem Emiroğlu'nun yeni pozisyonuyla birlikte, inovatif yaklaşımı ve deneyimi ile operasyonel süreçleri iyileştirmek ve Türkiye'nin bir deneyim merkezi olması için daha etkin bir rol üstlenerek yeni girişim ve hizmetlere de öncülük edeceği açıklandı.

"YATIRIM YAPARAK HİZMETLERİMİZİ SÜREKLİ ZENGİNLEŞTİRİYORUZ"

Yaptıkları hizmet ihracatıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunduklarını söyleyen Emiroğlu, "Trenkwalder olarak; perakende, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık, finans, telekomünikasyon, bilişim ve medya gibi farklı sektörlerden pek çok markaya çoklu dilde iletişim ve müşteri deneyimi hizmetleri sunuyoruz. Yeni rolümle birlikte operasyonel mükemmelliği sağlamaktan ve hizmetlerimizi yeni zirvelere taşıyacak girişimlere öncülük etmekten sorumlu olacağım için çok mutluyum. Teknolojiye ve dijital çözümlere yatırım yaparak hizmetlerimizi sürekli zenginleştiriyoruz. Yaptığımız hizmet ihracatıyla ülkemize önemli katkılar sunduk. Hedefimiz, yatırımlarımızı devam ettirerek hem global hem lokal pazarda markaların stratejik iş ortağı olarak büyümelerine eşlik etmek olacak" ifadelerini kullandı.

ERDEM EMİROĞLU HAKKINDA

Avustralya doğumlu olan ve eğitim hayatını orada tamamlayan Emiroğlu, Türkiye'ye dönüşünün ardından sektörde 20 yılı aşkın süredir Siemens Business Services, Metis, Teleperformance gibi uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik rolünü üstlenmiştir. Çağrı Merkezi, operasyon, iş zekası ve yönetim konularında uzman olan Emiroğlu, Trenkwalder Group'un BPO (Business Process Outsourcing) dikeyinde bugüne kadar projeler gerçekleştirmiştir. Evli ve 1 oğlu olan Emiroğlu, İngilizce ve Almanca bilmektedir.