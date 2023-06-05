Trendyol, Yaz Alışverişi Kampanyası ile birçok ürünü müşterilerine sunacak

Trendyol, 7-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 'Yaz Alışverişi Kampanyası' ile plaj malzemelerinden serinleten teknolojik cihazlara, yaza uygun giyim ve aksesuarlardan bakım ürünlerine kadar birçok ürünü müşterilerine sunacaklarını açıkladı.

Trendyol, 7-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 'Yaz Alışverişi Kampanyası' ile plaj malzemelerinden serinleten teknolojik cihazlara, yaza uygun giyim ve aksesuarlardan bakım ürünlerine kadar birçok ürünü müşterilerine sunacaklarını açıkladı.

E-ticaret platformu Trendyol'dan kampanya ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Yazın enerjisini eğlenceli aktivitelere yansıtmak isteyenler için su sporu ürünlerinden scooter ve kaykaylara, kalabalık yaz sofralarında sevdiklerini ağırlayacaklar için hafif atıştırmalıklardan, şık sofra ürünlerine, güneşin keyfini evinde çıkarmak isteyenler için rahat bahçe takımlarından salıncak ve hamaklara kadar birçok ürün çeşidi de Trendyol 'Yaz Alışverişi Kampanyası'nda müşterilerle buluşuyor. Yazın keyfini doğa ile iç içe geçirecekler doğaseverler de Trendyol kampanyasında kamp sandalyeleri, barbekü ve mangallar, piknik örtüleri, termos gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabilecekler."