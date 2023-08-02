Trendyol'un Yılın İlk 6 Ayı Verilerine Göre En Çok Sipariş Verilen Yemek Lahmacun

E-ticaret platformu Trendyol, yemek ve hızlı market uygulamalarına yönelik yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Verilere göre lahmacun, yılın ilk 6 ayında en çok sipariş verilen yemek oldu. Market tarafında ise en çok sebze-meyve tercih edilirken, siparişler en çok 17: 00-19: 00 saatleri arasında verildi.

E-ticaret platformu Trendyol, yemek ve hızlı market uygulamalarına yönelik yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Verilere göre lahmacun, yılın ilk 6 ayında en çok sipariş verilen yemek oldu. Market tarafında ise en çok sebze-meyve tercih edilirken, siparişler en çok 17: 00-19: 00 saatleri arasında verildi.

E-ticaret platformu Trendyol, Trendyol Yemek ve Trendyol Hızlı Market uygulamalarına yönelik yılın ilk 6 ayına ait verileri açıkladı. Verilere göre lahmacun, bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yılın ilk 6 ayında en çok sipariş verilen lezzet oldu. Lahmacunu Adana dürüm, tavuk döner, çiğ köfte dürüm ve pizza takip etti. 81 ilin tamamında 3 büyük il dışında en çok sipariş veren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Eskişehir ve Mersin oldu. Yemeklerin yanında ise sırasıyla en çok ayran, gazlı içecekler, su ve ice-tea tercih edildi.

TATLI OLARAK WAFFLE VE PROFİTEROL İLK SIRALARDA

İstanbul'un en çok sipariş veren semtleri Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar'ın gözdesi lahmacun ve ayran ikilisi oldu. Yılın ilk yarısında yemeğin üstüne tatlı sipariş etmek isteyenlerin tercihi ise waffle, profiterol, antep fıstıklı ekler, kazandibi ve soğuk baklava oldu.

Kahvaltılar için en çok tercih edilen ürünler sırasıyla simit, kaşarlı poğaça, kahvaltı tabağı, patatesli gözleme ve çikolatalı açma olurken en çok sipariş verilen çorbalar ise mercimek, ezogelin, tavuk suyu, yayla ve kelle paça oldu. Kullanıcılar deniz ürünleri içerisinde en çok hamsi tava, balık çorbası, ekmek arası hamsi, ızgara levrek ve ekmek arası uskumru siparişi verdi.

EN ÇOK 17: 00-19: 00 SAATLERİ ARASINDA SİPARİŞ VERİLİYOR

Yılın ilk yarısındaki verilere göre market, kasap, manav ve pet shop'lardan 4 bin 400, su siparişinde 50 satıcı ve 7 binden fazla noktada sipariş alan Trendyol Hızlı Market uygulamasında kullanıcılar en çok 17: 00-19: 00 saatleri arasında sipariş veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana ve Eskişehir en çok sipariş verilen şehirlerin başında geldi.

İlk 6 ayda en çok sipariş verilen ürünler sebze, meyve, çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips olurken, en çok tercih edilen atıştırmalıklar ise bisküvi, kraker, ay çekirdeği, cips, gofret oldu. Kahvaltıda en çok salam, peynir, sürülebilir çikolata ve yumurta sipariş edilirken, hafta sonu ise sebze ve meyveden sonra yine çikolata, bisküvi, kraker, süt ve cips tercih edildi.