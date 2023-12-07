Trendyol'un 'Kasım Kampanya'sı büyük başarı elde etti

Trendyol'un gerçekleştirdiği 'Kasım Kampanya' sonuçları açıklandı. Kampanya döneminde 400 bin satıcı 100 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Ayrıca 10 milyon ürünün ihracatı gerçekleştirildi.

Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyası olan 'Kasım Kampanya' sonuçlarını açıkladı. Kampanya döneminde 400 bin satıcı 100 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu. Platform ayrıca 10 milyon ürünün Avrupa, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine ihracatına aracı oldu. Bu dönemde 60 bin platform satıcısı yurt dışına ürün sattı.

Trendyol'un iş ortağı olan satıcılar kampanya döneminde normal döneme göre 3 kat satış artışı yaşadı. Günlük 20 milyon aktif kullanıcı kampanya döneminde platformda bir araya geldi. Kasım ayı boyunca ise toplam 1.4 milyar kullanıcı platformu ziyaret etti.

AZERBAYCAN'A 22 BİN SATICIDAN İHRACAT

Trendyol'un 22 bin satıcısı kasım ayında Azerbaycan'a ihracat gerçekleştirdi. Bu satıcıların 17 bini ise ilk kez Trendyol ile ihracat yapmış oldu. Azerbaycan'da 60 milyonun üzerinde kullanıcı platformu ziyaret etti ve 4 milyona yakın ürün satın aldı. Azerbaycan'daki müşteriler en fazla giyim, ev-yaşam, FMCG ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi.

KÖRFEZ'E 1 MİLYON ÜRÜN SATILDI

Trendyol, kasım kampanyalarında satıcılarını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den oluşan Körfez ülkelerine de taşıdı. Körfez ülkelerine 3.3 bin Trendyol satıcısı ürün satışı gerçekleştirirken, Körfez ülkelerine toplam 1 milyon ürün satıldı. Körfez'deki Trendyol müşterilerinin en çok tercih ettiği kategoriler ise sweatshirt, alt-üst takım ve sneaker oldu.

ÜÇ BÜYÜK İLİN DIŞINDA KASIM AYININ ÖNE ÇIKAN ŞEHRİ BURSA OLDU

Üç büyük ilin dışında kasım kampanyalarının yıldızı hem satış hem de sipariş verilme adedi ile Bursa oldu. Bursa'yı bu kategoride Gaziantep ve Aydın takip etti. Sipariş verilen illerde ise Bursa'dan sonra Antalya ve Kocaeli ön plana çıktı.