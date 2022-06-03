Trendyol'dan sıfır atık kampanyasına destek - Haberler

Trendyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 1-7 Haziran çevre haftası boyunca farklı etkinliklerin yer alacağı sıfır atık kampanyasına destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde başlatılan sıfır atık kampanyasına destek veriyor. Marka, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile geri dönüştürülmüş kumaştan üretilen çok kullanımlık 500 bin adet çantayı müşterileri ile buluşturuyor.

Trendyol, yıl boyunca gerçekleştireceği eğitimler ve çevre etkinlikleri ile sıfır atık konusunda 1 milyon hanede farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir bir dünya için pozitif etki yaratma odağında çalışmalarına devam eden Trendyol, çevre haftası etkinliklerinin yanı sıra yıl boyunca kendi iş süreçleri ve operasyonlarında da sıfır atık hedefi ile uygulamalar hayata geçiriyor.

Sıfır atık eğitimleri düzenleniyor

Trendyol, sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak amacı ile çalışanları, satıcıları ve tedarikçilerine yönelik eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde, kaynakların verimli kullanılması, geri dönüşüm ve atıkların azaltılması ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken atıkların doğru ayrıştırılmasının önemi de vurgulanıyor.

Verilen bilgiye göre, Trendyol Gönüllüleri, Dünya Çevre Günü kapsamında Şile Belediyesi iş birliği ile Şile sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe Trendyol Gönüllüleri'nin yanı sıra Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve belediye ekipleri de katıldı.

Şile sahilinin doğasını bozan atıklar toplanarak kategorize edilerek ve kaynağında ayrıştırılarak doğaya karışması engellendi.

Sıfır atık yaklaşımını kendi iş süreçlerinde de uygulayan Trendyol, oluşan tüm atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanıma gönderilmesi, bitkisel atıkların ayrıştırılarak enerji geri kazanımı için iletilmesi, aktarma merkezlerinde yağ tutucu uygulamalar gibi çalışmalarda bulunuyor.

Tüm şube ve aktarma merkezlerindeki sıfır atık kutuları ile, ofis içi atıklarda ayrıştırıp geri dönüşüme gönderirken, depolarda bulunan atık pil kutularında biriken pilleri TAP Derneği'ne iletiyor. Trendyol kendi ambalajlarında da yüzde 100 geri dönüştürülebilir materyaller kullanıyor.