Trendyol, Kasım Kampanyası ile Türk Üreticileri Dünya Vitrinine Taşıyacak

Trendyol Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) Erdem İnan, "Kasım" kampanya döneminde 15 ülkede eş zamanlı gerçekleştirecekleri kampanyalarla Türk üreticilerinin ürünlerini dünya vitrinine taşıyacaklarını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol İş Ortakları Zirvesi, çok sayıda iş ortağının katılımıyla bu yıl 6. kez gerçekleştirildi.

Trendyol Grubu CEO'su İnan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Trendyol'un 15 ülkede eş zamanlı düzenleyeceği kasım kampanyaları, Türk üreticilerini küresel pazarlarda güçlendirecek e-ihracat hamleleri ile yapay zeka destekli teknolojik yenilikler öne çıktı.

Marka, kampanya döneminde 20 milyonu yurt dışından olmak üzere toplam 130 milyon ürünü müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket, iş ortaklarına Trendyol karşılamalı kampanyalar, pazarlama destekleri, erken ödeme avantajları ve özel kredi imkanları sunarak satıcı ekosistemini desteklemeye devam edecek.

Trendyol, kısa süre önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile e-ihracat alanında stratejik işbirliği anlaşması imzalayarak, "Made in Türkiye" imzalı ürünlerin küresel pazarlardaki temsilini güçlendirmek adına önemli bir adım atmıştı.

Son 3 yıldır Türk satıcıların ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırmak için çok büyük yatırımlar yapan Trendyol'un, Berlin, Bakü, Riyad ve Dubai'de ofisleri, Romanya, Riyad ve Dubai'de depoları bulunuyor.

Şirket, İstanbul Havalimanı'nda devreye alınacak yeni E- İhracat Lojistik Merkezi ile Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

"Türkiye'de başlayan Trendyol hikayesi artık onlarca ülkeye uzanıyor"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İnan, Trendyol'un iş ortaklarıyla oluşturduğu ekosistemin gücüne vurgu yaptı.

Yüz binlerce satıcının tek tıkla dünyanın birçok noktasına ulaşabildiği büyük bir ekosistemi birlikte inşa ettiklerine değinen İnan, "Türkiye'de başlayan Trendyol hikayesi artık 40 milyondan fazla müşteriye, 250 binden fazla iş ortağına ve onlarca ülkeye uzanıyor. Birlikte büyüyor, birlikte başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnan, Trendyol'un 15 yıl önce başlayan yolculuğunun, iş ortaklarıyla gurur duyulacak bir noktaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa, Körfez ülkeleri ve Azerbaycan'ı kapsayan 35 ülkenin en büyük e-ticaret ekosistemiyiz. Kasım kampanya döneminde 15 ülkede eş zamanlı gerçekleştireceğimiz kampanyalarla Türk üreticilerinin ürünlerini dünya vitrinine taşıyacağız. Trendyol'un Türkiye'de yakaladığı başarı yurt dışındaki tüm adımların temelini oluşturdu. Aldığımız her sipariş ülkemiz için katma değer anlamına geliyor. Hedefimiz, bu kasımda da rekorlar kırarken, sürdürülebilir e-ihracat büyümesini birlikte inşa etmektir. Her sipariş bu topraklardaki markaların hikayesini, üreticilerin emeğini müşterilerimizle buluşturuyor. Amacımız, bu hikayeleri sınır ötesine taşıyarak Türkiye'nin e-ihracat başarısını dünyaya anlatmaktır. Bu yolda iş ortaklarımızla birlikte yürümekten gurur duyuyoruz."

İnan, Trendyol'un satıcılarına sunduğu teknolojik altyapı ve yapay zeka destekli çözümlere de değinerek, geliştirdikleri yerli yapay zeka modelleri sayesinde ürün bilgilerini farklı dillere otomatik olarak çevirdiklerini, kampanyaları kültürel duyarlılıklara göre tasarladıklarını anlattı.

"Ortak" adını verdikleri yeni yapay zeka ürününün ise satıcıların verilerini analiz ederek önerilerde bulunduğuna, izinleri dahilinde otomatik aksiyonlar alabildiğine ve raporladığına işaret eden İnan, böylece iş ortaklarının dijitalleşme süreçlerini hızlandırdıklarını kaydetti.