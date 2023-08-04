Trendyol Go, taşıyıcı iş ortaklarıyla 3. yılını kutladı

Online Yemek & Market teslimat platformu Trendyol Go, 3. yılını iş birliği içerisinde olduğu taşıyıcı iş ortaklarıyla birlikte kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Göktürk Göleti Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Trendyol Go yemek ve market siparişlerini taşıyan binin üzerinde iş ortağının yanı sıra Trendyol Go'dan Sorumlu Başkan Austin Kim, 2021 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, trafik kurallarının ve doğru ekipman kullanımının öneminden bahsetti.

Razgatlıoğlu, "Sevdiğiniz işi yaparken ne kadar eğlenirseniz o kadar başarılı olursunuz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Go'nun son 3 yılını değerlendiren Trendyol Go'dan Sorumlu Başkan Austin Kim "3 buçuk yıl önce 20 taşıyıcı iş ortağımızın iş birliği ile başladığımız serüvene bugün binlerce taşıyıcı iş ortağımız ile iş birliği içerisinde günde yüz binlerce sipariş teslim ederek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kim, şunları kaydetti:

"Bugünleri görünce yakın bir gelecekte milyonlu rakamlarda teslimat yapabileceğimize inancımız tam. İlk günden bu yana iş ortaklarına en fazla önem veren platform olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Kim, "Mutlu taşıyıcı iş ortağının, mutlu kullanıcıları beraberinde getirdiği bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün "ülkemizde en çok tercih edilen platforma" dönüşmüş olmamızda, taşıyıcı iş ortaklarımızın katkısı çok büyük.

Trendyol GO olarak etki alanımız, sadece yemek ve market siparişleri taşıyan bir platform olmanın ötesine ulaştı. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan, bu alandaki tecrübemizi, tereddüt etmeden ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına kullanabiliyoruz. 6 ay önce ülkece yaşamış olduğumuz deprem felaketinde göstermiş olduğunuz dayanışma ve yardımlaşma da bunun en büyük örneği. Deprem bölgelerinde hep beraber yaraları sarmaya da devam ediyoruz."