Trendyol'dan Mega Eylül Kampanyası: Binlerce Ürün Avantajlı Fiyatlarla!

Trendyol, "Mega Eylül Kampanyası" kapsamında, binlerce ürünü avantajlı fiyatlar ile müşterileriyle buluşturuyor.

Trendyol açıklamasına göre, şirket, sonbaharın gelişini "Mega Eylül Kampanyası" ile karşılıyor. Trendyol, 12-17 Eylül'de gerçekleşecek "Mega Eylül Kampanyası"yla birlikte alışverişi daha keyifli ve ekonomik hale getirecek.

Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu "Mega Eylül Kampanyası"nda, giyimden aksesuara, kozmetikten elektroniğe kadar birçok kategorideki ürün müşterilerini bekliyor.

"Trendyol Mega Eylül Kampanyası"na Trendyol mobil uygulamasından veya "www.trendyol.com" adresinden ulaşılabiliyor.