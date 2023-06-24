Trendyol'dan Kurban Bayramı için en çok tercih edilen ürünler açıklandı

E-ticaret platformu Trendyol, Kurban Bayramı öncesi en çok tercih edilen ürünleri duyurdu. Buna göre bayram hazırlıkları için en çok tercih edilen ürünler tencere setleri, tavalar, saklama kapları, derin dondurucu ve kıyma makineleri oldu.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Trendyol, Kurban Bayramı için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri uygun fiyat ve geniş marka çeşitliliği ile müşterilerine sunuyor. Bayramı sevdikleriyle kalabalık sofralarda geçirecekler için eşsiz sofra takımlarından ikramlıklara, pişecek leziz yemekler için tencere setlerinden kesme tahtalarına, bayramı hediyeleşerek kutlayacaklar için giyimden aksesuara, cep telefonundan küçük ev aletlerine kadar her tarza hitap eden ve Kurban Bayramı için gerekli tüm ürünleri yüzlerce kategoride milyonlarca çeşit ile kullanıcılarına sunuyor. Kurban Bayramı hazırlıkları için en çok tercih edilen ürünler ise tencere setleri, tavalar, saklama kapları, derin dondurucu ve kıyma makineleri oluyor."