Trendyol'dan Klima ve Vantilatör Satışlarına İlişkin Veriler

Trendyol'un açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle klima ve vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşandı. Klima satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 arttı. En çok tercih edilen klima tipi ise 12000 BTU klimalar oldu. Vantilatör satışlarında ise geçen seneye oranla yüzde 320'lik bir artış yaşandı.

E-ticaret platformu Trendyol, klima satışlarına yönelik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle klima satışlarında artış yaşandı. Platformun verilerine göre, klima satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 arttı.

Trendyol'un verilerine göre klima satışları bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 artış gösterdi. En çok klima satın alan şehirler ise üç büyük ilin dışında Antalya, Muğla, Bursa oldu. Platformda en çok tercih edilen klima tipi 12000 BTU klimalar olurken bunu 18000 BTU klimaların takip etti.

VANTİLATÖRLERE TALEP YÜZDE 320 ARTIŞ GÖSTERDİ

Trendyol, vantilatör satışlarında ise geçen seneye oranla yüzde 320'lik artış yaşandığını, portatif hava soğutucu satışlarında da yüzde 150'lik artış gerçekleştiğini açıkladı.