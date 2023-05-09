Trendyol'dan afet bölgesindeki öğrencilerin sınav hazırlığına destek

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini, lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarıyla destekliyor.

Trendyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini, lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarıyla destekliyor.

Şirket açıklamasına göre, Trendyol, afet bölgesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölgede depremzede vatandaşlara yönelik hizmetler yürüten gezici kütüphanelerine lise ve üniversite hazırlık kitabı desteği ile katkıda bulunan Trendyol, depremden etkilenen şehirler, köyler ve kasabalarda sınavlara hazırlanan öğrencilerin sınava hazırlanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kütüphane olarak tasarlanan 48 otobüsten oluşan gezici kütüphaneleri, şehirlerdeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak veya afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak kitapseverleri ve öğrencileri kitaplarla buluşturacak. Gezici kütüphanelerin bulundukları yerler gezici kütüphane takip sistemi üzerinden canlı olarak da takip edilebiliyor.

Gezici kütüphaneler aracılığıyla öğrencilere dağıtılacak sınav kitapları ile, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlık şansı bulamayan gençler için sınava hazırlık sürecinde eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

Ücretsiz olarak dağıtılacak olan kitaplar sayesinde öğrenciler, hedefledikleri eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlama imkanı bulacak.??????????????