Trendyol'dan 23 Nisan Butiği; elde edilen gelir çocukların eğitimine aktarılacak - Haberler

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Trendyol'dan 23 Nisan Butiği; elde edilen gelir çocukların eğitimine aktarılacak

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Trendyol'dan 23 Nisan Butiği; elde edilen gelir çocukların eğitimine aktarılacak

Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu 'Sepette İyilik 23 Nisan Butiği' ile çocuklar yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor.

Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel oluşturduğu 'Sepette İyilik 23 Nisan Butiği' ile çocuklar yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek oluyor. Trendyol, butikten yapılan alışverişlerden elde edilen gelirlerin tamamını sivil toplum kuruluşlarına aktararak çocukların eğitimine, sağlığına ve geleceğine katkıda bulunuyor. 

Toplumun refahı için çalışan sivil toplum kuruluşlarını Sepette İyilik Hareketi ile desteklemeye devam eden Trendyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Sepette İyilik 23 Nisan Butiği'ni oluşturdu.   

23 SİVİL TOPLUM KURULUŞU YER ALIYOR 

Trendyol, aralarında Gülmek İyileştirir, Türk Eğitim Vakfı, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, SosyalBen, Otizimli Bireyleri Destekleme Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Çocuklar Gülsün Diye, TEGV, Tohum Otizm Derneği, Çocuk Eğitim Derneği, Bilim Kahramanları, İZEV, Bir Dilek Tut, Darüşşafaka, KALBEN, LÖDER, KODLUYORUZ, YGA, TED, SERÇEV, KORUNCUK, Down Sendromu Derneği ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ürünlerinin de yer aldığı butikten gerçekleştirilen satışların tüm gelirlerini sivil toplum kuruluşlarına aktararak çocukların geleceğine umut oluyor. 

'Sepette İyilik 23 Nisan Butiği'nde 23 sivil toplum kuruluşunun çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından aksesuarlara kadar bin 188 adet ürünü yer alıyor.  


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Trendyol, 23 Nisan, İyilik, Çocuk, Ekonomi, Haberler

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