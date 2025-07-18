Trendyol'da Klima ve Vantilatör Satışları Yüzde 50 Arttı

Trendyol satış verileri, sıcaklıkların artmasıyla geçen ay klima satışlarının yüzde 50'den fazla, vantilatör satışlarının ise iki kat arttığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların serinleme ihtiyacına yanıt vermek amacıyla farklı marka ve model seçeneklerini bir araya getiren Trendyol'da, en çok tercih edilen ürünler arasında split klimalar ve kule tipi vantilatörler yer alıyor.

Split klimalar, duvara monte edilebilen yapıları, yüksek soğutma kapasiteleri ve akıllı ev sistemlerine entegrasyon imkanıyla öne çıktı. Bu modelleri portatif klimalar, geniş alanlara uygun salon tipi klimalar ve ticari kullanıma yönelik kaset tipi klimalar izledi.

Vantilatör kategorisinde ise şık tasarımı, kompakt yapısı ve çok kademeli hız ayarlarıyla dikkat çeken kule tipi modeller kullanıcıların ilk tercihi oldu. Bu ürünleri çalışanların yoğun ilgi gösterdiği masaüstü vantilatörler takip etti. Ayaklı ve tavan tipi vantilatörler de yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Kullanıcıların ürün tercihlerini etkileyen başlıca unsurlar arasında akıllı ev entegrasyonu, enerji verimliliği ve çevre dostu özellikler öne çıktı.

Trendyol'un kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun klimayı seçebilmesi amacıyla hazırladığı "Klima Satın Alma Rehberi"nde, bölgesel iklim koşulları, kullanım alanının metrekaresi ve gerekli BTU değeri gibi teknik kriterlere dair bilgilere yer verildi.