Trendyol, Avrupa'nın en popüler moda platformu oldu

Trendyol, Berlin merkezli Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından yapılan "Avrupa'daki en popüler moda platformları" araştırmasında ilk sırada yer aldı.

Trendyol, Berlin merkezli Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından yapılan "Avrupa'daki en popüler moda platformları" araştırmasında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Avrupa'daki en popüler moda platformları sıralamasında birinci oldu.

Listede, Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşterilerle buluşturan Trendyol'un dışında Almanya ve Fransa'dan beşer, İngiltere'den iki, Polonya, İspanya ve Macaristan'dan ise birer online pazar yeri yer aldı.

En popüler online pazar yerlerinin sıralaması, Similarweb, Tranco ve Umbrello (Cisco) verilerine ek olarak, BVOH'a özel olarak geliştirilen bir algoritma üzerinden yapılan hesaplamalarla oluşturuldu.

Verilen bilgiye göre, marka, geçen günlerde de Almanya'da influencerlar tarafından en çok konuşulan moda markası olarak belirlenmişti. Storyclash Influencer Pazarlama Platformu'nun influencer'ların Instagram'daki bahsedilme sayılarını baz alarak hazırladığı listede birinci sıraya yerleşerek önemli platformları geride bırakan Trendyol, aynı zamanda listeye giren tek Türk markası olmuştu.