Trendyol Almanya'da büyümeye devam ediyor

Almanya'da geçtiğimiz yıl ilk ofisini açan Trendyol'un müşteri sayısı birinci yılın sonunda 1 milyonu geçerken Türk marka sayısı ise 200'e yaklaştı. Platform, önümüzdeki haftalarda ise yeni kategorileri Almanya'daki müşterilerine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Tamamı Türkiye'de üretilen Trendyol Collection, 200'e yakın Türk markası ve global markalarla birlikte halihazırda 800'den fazla markayı Almanya'daki müşterileriyle buluşuyor. Berlin'de geçtiğimiz yıl ilk yurt dışı ofisini açan platformun müşteri sayısı birinci yılın sonunda 1 milyonu geçti. Trendyol, yakın zamanda da Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa'nın bir numaralı moda pazaryeri seçilmişti.

"YERLİ ÜRETİCİLERİMİZİ YENİ PAZARLARLA BULUŞTURDUK"

Son bir yılı değerlendiren Trendyol Grubu Büyümeden Sorumlu Başkanı Erdem İnan, şunları söyledi:

"Almanya'daki ilk yıl dönümümüzü kutlamaktan çok mutluyuz. Unutulmaz başarılarla dolu harika bir yıl geçirdik. Yerli üreticilerin emeklerini tamamen yeni bir pazarlarla buluşturmaktan, bu ürünleri küresel ve yerel markalarla birlikte platformumuzda sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün ve pazaryeri çeşitliliğimizi daha da genişletmeye, daha güçlü bir müşteri deneyimi sunmaya ve moda trendlerinin öncüsü olmaya devam ederken aynı zamanda müşterilerimizin uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz."

YENİ KATEGORİLER DEVREYE ALINACAK

Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya'da en çok indirilen uygulamalar arasına girerken; kot giysiler, ikili setler, elbiseler ve Trendyol'un Curve markası müşterilerin en fazla ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. Trendyol, önümüzdeki dönemde "Güzellik", "Ev Eşyaları" ve "Mücevher" gibi yeni kategorileri de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

ALMANYA'NIN LİDER İNFLUENCER PROGRAMI "TRENDFAM"

Teslimat deneyimini daha da iyileştirmek üzere İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımıyla Avrupa lojistik ağını kurma çalışmaları, yeni ödeme seçeneklerinin sunulması ve Almanya'daki dijital kanallarda halen yayında olan "Bu Trend Senin" ("This Trend is Yours") ilk marka kampanyası da bu dönemde Trendyol'un Almanya'daki faaliyetlerine ivme kazandırdı. Trendyol ayrıca pazar lideri influencer programı "trendFam" aracılığıyla Almanya'da bini aşkın influencer ile iş birliği yapıyor. Influencer pazarlama platformu Storyclash, haziran ayında Trendyol'un üçüncü kez Instagram'da Almanya'daki influencerlar arasında en çok konuşulan moda markası olduğunu duyurmuştu.