Trendyol, E-ihracat Kategorisinde İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü Aldı

Trendyol, E-ihracat Kategorisinde İhracatın Şampiyonları Ödülü'nü Aldı
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TRENDYOL, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde e-ihracat kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

TRENDYOL, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde e-ihracat kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformu Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde E-ihracat Şampiyonu olarak ödüllendirildi. Ödül, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Platform, iki yıl üst üste e-ihracat kategorisinin birincisi olmuş oldu.

'E-İHRACAT, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME LOKOMOTİFİ'

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün Trendyol'a verilen 'E-ihracat Şampiyonu' ödülünü aslında, platformumuz aracılığıyla sınır ötesine açılan 120 bini aşkın iş ortağımıza, binlerce üreticimize, mühendisimize verilmiş kabul ediyoruz. Trendyol olarak, e-ihracatı Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinin lokomotifi olarak görüyoruz. Yalnızca son bir yıl içinde; yurtdışı pazarlara 30 milyonun üzerinde ürün ulaştırarak toplamda 1,5 milyar dolarlık ihracata aracılık ettik. Satıcılarımızın önemli bir kısmını ise küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. Bu tablo, ülkemiz adına döviz geliri, üretim kapasitesi ve istihdam açısından doğrudan ve somut bir etki anlamına geliyor. Bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için teknoloji, lojistik ve pazarlama altyapımıza son 12 ayda 1 milyar doları aşan yatırım yaptık. Yatırımlarımızla Türkiye'nin e-ihracat potansiyelini açığa çıkarmayı ve daha fazla üreticimizi sınır ötesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye'yi e-ihracatta bölgenin en güçlü oyuncusu haline getirmeye kararlıyız. Daha fazla markamızı global pazarlara entegre ederek, sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve Ticaret Bakanlığımızın liderliğinde belirlenen e-ihracatın genel ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefi için var gücümüzle çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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