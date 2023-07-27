Trendyol'a 61 Milyon TL İdari Para Cezası

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz haftalarda Trendyol'un rakip verilerini kullanıp haksız bir şekilde avantaj sağladığını öne sürerek soruşturma başlattı. Çok kategorili e-Pazar yeri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırma sonucu şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı. Nihai karar açıklandı.

Trendyol, 61 milyon 342 bin 847 lira idari para cezasına çarptırıldı

Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (kısaca Trendyol'un) çok kategorili e-pazaryeri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma sonucunda başlattığı soruşturmanın kararını açıkladı. Buna göre Trendyol, 61 milyon 342 bin 847 lira idari para cezasına çarptırıldı.

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Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin (TRENDYOL) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurulunun 23.09.2021 tarih ve 21-44/650-M sayılı kararıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.07.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; TRENDYOL'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.