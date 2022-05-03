Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı - Haberler

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Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tren yolculuğuna talepler yüzde 200 arttı

Çerkezköy-Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu.

Çerkezköy- Halkalı tren seferlerinde bayram seferleri doldu. Gidiş ve dönüş istikametinde günde 2 sefer yapan trene vatandaşlar 3 günlük bayram tatilinde aşırı talep gösterdi.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sefer yapan ve bilet fiyatları 25 TL olan Çerkezköy-Halkalı seferi yapan trenlerde de aşırı yoğunluk oluştu. 3 günlük bayram tatilinde trenler tıklım tıklım oldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Halkalı, Bayram, Ekonomi, Haberler

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