Transatlantic Petroleum'in Petrol İzni TPAO'ya Devredildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Transatlantic Petroleum'a ait petrol işletme ruhsatını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na devretti. 1967 yılından beri yürürlükte olan ruhsat 20 yıl süreyle TPAO'ya verilmiş oldu.

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Batman'da bulunan kara sahasına ait petrol işletme ruhsatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ( Tpao ) devredildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 bin 596 hektarlık sahada Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'ye ait işletme ruhsatının süresi 1 Haziran itibarıyla sona erdi. İlk olarak 15 Kasım 1967'de verilen ruhsat, yaklaşık 57 yıldır yürürlükteydi.

Bu kapsamda "İR/TPO/K/829" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 2 Haziran'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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