Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu kasım ayı toplantısını Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında özel bir işletmenin üretim tesislerinde yapılan toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

İnsan kaynakları raporunun görüşülmesinin ardından 2023 yılı çalışma programında yapılacak revizyon kararı görüşüldü.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in TRAKYAKA'nın dışardan sağladığı kaynak ve yapılan iş birliği çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Vali Ekici, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.