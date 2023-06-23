TRAKYAKA Haziran Ayı Toplantısı Edirne'de Gerçekleştirildi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, haziran ayı toplantısını Edirne'de gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 Teknik Destek Programı'nın ilan edilmesi kararı alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu, haziran ayı toplantısını Edirne'de gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kırklareli Valisi Birol Ekici ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla Keşan ilçesinde yapıldı.

Ekici başkanlığında düzenlenen toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

Toplantıda, 2023 Teknik Destek Programı'nın ilan edilmesi kararı alındı.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) konusunda bilgilendirmede bulundu.