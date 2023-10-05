Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden 195 yerli tohum çeşidi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, enstitü bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında, bugüne kadar 12 farklı türde 195 yerli tohum çeşidi geliştirildiğini söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, enstitü bünyesinde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında, bugüne kadar 12 farklı türde 195 yerli tohum çeşidi geliştirildiğini söyledi.

Doç. Dr. Tülek, AA muhabirine enstitünün 1924 yılında Edirne Özel İdaresine bağlı "Fidanlık" adıyla kurulduğunu ve zaman içinde farklı isimlerle çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Ülke tarımının ve çiftçilerin ihtiyacına göre çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tülek,"Enstitünün, bölgesel görevleri yanı sıra ülkesel koordinatörlük görevleri var. Ayçiçeği, çeltik ve aspir ıslah çalışmalarında ülkesel koordinatörlük görevimizi sürdürüyoruz. Verimli, hastalık ve zararlılara karşı toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi öncelikli amacımız." dedi.

Tülek, kurumun köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve farklı ürün gruplarında araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Bir çeşidin gelişmesi 10-12 yılı bulabiliyor"

Enstitünün deneme bahçelerinde ve laboratuvar ortamında uzun soluklu ıslah çalışmaları yapıldığını anlatan Tülek, şunları kaydetti:

"Enstitümüz kurulduğu günden bu yana 12 türe ait 195 tohum çeşidi geliştirdi. Buğday, arpa, ayçiçeği, çeltik, aspir ve soya gibi, ülkemizde üretimi yapılan 12 türde çeşitler kazandırıldı. Islah çalışmaları çok uzun soluklu süreci içeriyor. Bölgemizin iklim koşulları ve hastalıklar dikkate alınarak çalışmalar yapılıyor. Melezleme programı dahilinde bir çeşidin gelişmesi 10-12 yılı bulabiliyor."

Tülek, Trakya'da yetişen ayçiçeğinde köse hastalığının yaygın olması nedeniyle hastalık etmenlerini toplayıp laboratuvar koşullarında çalıştıktan sonra hastalıklara karşı daha dayanıklı çeşitler geliştirdiklerini belirtti.

Verim ve kalite açısından yüksek olan çeşitleri ön plana aldıklarını vurgulayan Tülek, " Burada sanayici, üretici ve nihai olarak üreticinin isteklerini dikkate almak zorundasınız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çeşitlerimizle ihtiyaç duyulan tohumları kendi kaynaklarımızla karşılıyoruz."dedi.

???????- "Pek çok çeşidimizin üreticiler tarafından ekimi yapılıyor"

Tülek, özellikle çeltik ve ayçiçeğinde öne çıkan çeşitler geliştirdiklerine dikkati çekti.

Enstitüde geliştirilen çeşitlerin yaygın şekilde ekildiğini aktaran Tülek, "Çeltikte Osmancık çeşidi başta olmak üzere pek çok çeşidimizin üreticiler tarafından ekimi yapılıyor. Yine ayçiçeğinde özellikle son 2 yılda geliştirilen çeşitler üreticilerin beğenisine sunuldu. SUN 2259, TR 2242 CL ve SUN 2239 çeşitlerimiz yaygın olarak ekilmektedir. Ayçiçeği çeşitlerimiz yurt dışına da ihraç edilmektedir." diye konuştu.