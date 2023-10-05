Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde 195 Farklı Tohum Geliştirildi

EDİRNE'de 99 yıldan bu yana ıslah çalışmalarının devam ettiği Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde (TTAE) bugüne kadar 12 türde 195 farklı tohum geliştirildi. Halihazırda yeni çeşitlerin geliştirilmesine devam ettiklerini söyleyen Enstitü Müdürü Adnan Tülek, "Kurumun 1'inci derecedeki misyonu, çalıştığımız ürün gruplarında yüksek verimli, kaliteli ürün gruplarının geliştirilmesi ve çiftçimizin hizmetine sunulması şeklinde. Çeşitlerin buradaki yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, tamamen kendi öz kaynaklarımızla yine kendi araştırmacılarımız marifetiyle, çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli" dedi.

Edirne'de 1924 yılında özel idareye bağlı olarak 'fidanlık' ismiyle kurulan, 1987 tarihinden itibaren de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü adıyla faaliyetlerini sürdüren TTAE'de bugüne kadar 12 türde 195 farklı tohum geliştirildi. TTAE Müdürü Adnan Tülek, özellikle hastalıklar, zararlılar ve mevsim koşullarına dayanıklı türlerin sürekli olarak geliştirildiği enstitüde, çalışmaların yerli ve milli imkanlarla yapıldığını belirtti.

'ÖZ KAYNAKLARIMIZLA ÇEŞİTLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

Enstitünün 1'inci derecedeki misyonunun yüksek verimli, kaliteli ürün gruplarının geliştirilmesi ve çiftçinin hizmetine sunulması olduğunu dile getiren Tülek, "Günümüze kadar geliştirilen çeşit sayısı 195 tane çeşit geliştirilmiş Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından. Burada tabi farklı türler var içerisinde. Toplamda 12 türe ait 195 çeşit geliştirildi. Bunların önemli bir kısmı çeltik, buğday, ayçiçeği, yulaf çeşitleri var yine bu kapsamda değerlendirildiğinde çerezlik kabak, çerezlik ayçiçeği ıslah çalışmaları da var. Bunların da üretimi yapılıyor. Çeşitlerin geliştirilmesi devam ediyor hali hazırda. Çeşitlerin buradaki yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, tamamen kendi öz kaynaklarımızla yine kendi araştırmacılarımız marifetiyle, çeşitlerin geliştirilmesi çok önemli" dedi.

'DAYANIKLI TÜRLER SEÇİLİYOR'

Özellikle hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ürünlerin seçilerek tescil edildiğini söyleyen Tülek, "Burada biz ıslah çalışmalarını yürütürken ekolojik koşulları, bölgemizdeki tabi iklim koşullarını dikkate almak zorundayız. Özellikle bazı hastalık ve zararlılar doğrudan iklim koşullarıyla ilişkili biliyorsunuz. Bölgemizdeki hakim olan bitkilerde gözüken hastalık ve zararlılara karşı da bizim toleranslı çeşitler geliştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda biz arazi çalışmaları yanında aynı zamanda laboratuvar çalışmaları da yürütüyoruz. Bu testlerimizi hem laboratuvar koşullarında hem de arazi koşullarında hastalık ve zararlılara karşı çeşitlerimizin reaksiyonunu tespit ediyoruz. Burada özellikle yüksek derecede toleranslı olan çeşitlerin seçimine gidiliyor. Bütün bu bileşenlerin olabileceği çeşitler seçilerek biz tescili gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'ÜRETİCİNİN TALEBİ ÇOK ÖNEMLİ'

Islah çalışmalarının süreklilik arz ettiğini belirten ve üreticinin de taleplerine önem verdiklerini söyleyen Tülek, "Üretici anlamında bakıldığında bölgemizde zaten bütün birçok alanda bu konuda takipler yapılıyor. Gerek Tarım İl Müdürlüğümüz ile beraber herhangi bir hastalık gelişimi olup olmadığı sürekli kontrol altında. Bunları beraber takip ediyoruz ve acil herhangi bir durumda da hemen önlemi bakanlığımız tarafından da alınıyor. Tabii sanayicinin ve tüketicinin de talebini nihai olarak görebiliyoruz. Onların talebi çok önemli, damak zevki anlamında ve tüketim anlamında. Ona göre de çeşit geliştiriliyor" ifadelerini kullandı.

'80 TANE ÇELTİK ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ'

Çeltik ambarı Edirne'de özellikle bölgede 80 tane çeşit geliştirdiklerinin altını çizen Tülek, "Çeltikle ilgili bugüne kadar 80 tane çeşit geliştirilmiş durumda. Bugünlerde de çeltik hasadı biliyorsunuz yaklaşmakta. Yavaş yavaş da bölgemizde bazı alanlarda çeltik hasadı başlıyor. Bugün en çok rağbet gören aslında halkımız tarafından da en çok bilinen Osmancık çeşidi biliyorsunuz. En çok aranan çeşit. Osmancık çeşidinin hali hazırda üretimi yapılıyor ülkemizde. Yine Osmancık'a benzer enstitümüz tarafından geliştirilen aynı karakterde EF çeltik çeşidimiz, İskender, Aliço, Aslı, Zeybek gibi çeltik çeşitlerimizi de yaygın olarak üretimi yapılmakta çiftçimiz tarafından" ifadelerini kullandı.