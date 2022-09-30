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Balıkesir haberleri... Balıkesir'den Ağustos ayında 84,7 milyon dolar ihracat yapıldı

Ekonomi Haberleri

Balıkesir haberleri... Balıkesir'den Ağustos ayında 84,7 milyon dolar ihracat yapıldı

Balıkesir ekonomi haberine göre Balıkesir'de Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 27,4 artarak 84,7 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 artarak 41 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 27,4 artarak 84,7 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 artarak 41 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TÜİK' tan alınan bilgiye göre Balıkesir'de Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 27,4 artarak 84,7 milyon dolar, ithalat yüzde 11,2 artarak 41 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir İhracat Ekonomi Haberler

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