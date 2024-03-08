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Trakya Kalkınma Ajansı, '2024 Yılı Teknik Destek-02' Programını İlan Etti

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Trakya Kalkınma Ajansı, '2024 Yılı Teknik Destek-02' için 2 milyon TL bütçe ayırarak başvuru tarihlerini duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Trakya Kalkınma Ajansı, '2024 Yılı Teknik Destek-02' için 2 milyon ilan ederek son başvuru tarihlerini açıkladı.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yapılan açıklamada, "Trakya Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını ilan etmiştir. Program kapsamında yerel aktörlerin bölgede dijital eksende kırsal kalkınma açısından önem arz eden, ancak kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık, uygulama ve yaygınlaştırma aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Teknik Destek Programı-02 için tahsis edilen kaynak 2 milyon TL'dir. Teknik Destek-02 Programı başvuruları, programların ilan edildiği tarihten itibaren sürekli olarak alınır ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendirilir. İlgili programa ilişkin tüm detay ve bilgiler Trakya Kalkınma Ajansı'nın web sitesi www.trakyaka.org.tr adresinde bulunmaktadır" denildi.

Ayrıca başvuru tarihileri 2 döneme ayrılırken, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvuruların 30 Haziran döneminde değerlendirileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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