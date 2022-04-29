Trakya'dan mart ayında 308,5 milyon dolarlık ihracat

Trakya'da mart ayında 308,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de, mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 19,8, ithalat yüzde 30,7 arttı.

Edirne'de ihracat 2022 yılı mart ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 19,9 artarak 9 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 58,6 azalarak 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ihracat mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artarak 269 milyon dolar, ithalat da yüzde 47,5 artarak 302,8 milyon dolar oldu.

Kırklareli'nde de ihracat mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 30,5 milyon dolar, ithalat ise yüzde 0,8 azalarak 9,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Verilere göre Trakya'dan mart ayında toplam 308,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.