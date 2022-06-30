Balıkesir'den Mayıs ayında 68 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TÜİK, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 22,2 artarak 68 milyon 600 bin dolar, ithalat da yüzde 8 azalarak, 41 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumundan alınan bilgiye göre, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de mayıs ayında ihracat yüzde 15,3, ithalat ise yüzde 43,5 arttı. Balıkesir'de ihracat yüzde 22,2 artarak 68 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,1 azalarak, 15,3 milyon dolar, ithalat yüzde 60 artarak 9,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi