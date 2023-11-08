Trakya'daki barajlarda düşüş devam ediyor

Barajlar geçen yıla göre yüzde 14 azaldı

KIRKLARELİ - Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre göre düşüşte. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında 524 milyon 194 bin metreküp olan barajlar, son yağışla birlikte 380 milyon 907 bin metreküp olarak kaydedildi.

Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi sebebiyle Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Trakya'daki toplam 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre 143 milyon 287 bin metreküpe geriledi.

Edirne'de bulunan 6 barajın, geçen yıl Kasım ayında 189 milyon 655 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, bu sene aynı dönemde 173 milyon 372 bin metreküpe düştüğü gözlenirken, Kırklareli'ndeki 4 barajda ise Kasım ayında 171 milyon 205 bin metreküp olan su miktarı aynı dönemde 84 milyon 576 bine geriledi.

Tekirdağ'da bulunan 4 barajda ise aynı dönemde 163 milyon 334 bin metreküp olan su miktarı, 122 milyon 959 bin metreküpe düştü.

Son verilere göre Trakya'da bulanan 14 barajın seviyesi geçtiğimiz yıl göre yüzde 47'den 34'e düştü.