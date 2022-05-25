Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi - Haberler

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Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi

AA - Gökhan Zobar - Ekonomi
Trakya'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi

Trakya'da, 2022 yılının üç ayında 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi.

Trakya'da, 2022 yılının üç ayında 2 bin 967 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, yapı izin istatistiklerine dair verileri açıkladı.

Buna göre Türkiye'de, 2022 yılının ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 azaldı.

Edirne'de, yılın üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 376 oldu.

Tekirdağ'da yılın ilk çeyreğinde 2 bin 194, Kırklareli'nde 397 daire yapı ruhsatı aldı.

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Bölgesi, Edirne, Ekonomi, Haberler

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