Trakya'da Yetiştirilen Kurbanlıklara Yoğun İlgi

Temiz havası ve zengin florasıyla beslenen ve 2010 yılından beri hastalıktan ari olan Trakya'da kurbanlıklara yoğun ilgi gösteriliyor. Özelikle Trakya'nın yanı başında bulunan mega kentte yaşana vatandaşlar kurbanlıklarının adresi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oluyor.

Hastalıktan ari ilan edilen Trakya'da yetiştirilen kurbanlıklara yoğun ilgi gösteriliyor.

Temiz havası ve zengin florasıyla beslenen ve 2010 yılından beri hastalıktan ari olan Trakya'da kurbanlıklara yoğun ilgi gösteriliyor. Özelikle Trakya'nın yanı başında bulunan mega kentte yaşana vatandaşlar kurbanlıklarının adresi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ oluyor.

Doğal ortamda beslenen ve etinin lezzetli olduğu için kurbanlık kesecek olan vatandaşların Trakya'da bulunan hayvanları tercih ettiğini belirten Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Kırklareli'nde kurbanlıklarla ilgili bir sonumuz yok. Özelikle üreticilerimizin elinde bol miktarda büyükbaş ve küçükbaş mevcut. Kırklareli'nin hayvanı doğal ortamda beslendiği için, organik ortamda beslendiği için eti de çok lezzetli, çok kaliteli. Kurban kesecek olan, ibadet için bu işi yapacak olan vatandaşlarımızı Kırklareli'ne gelip rahat bir şekilde kurbanlarını kesip ibadetlerini yerine getirmelerini istiyoruz. Zaten bütün hayvanlarımız TURKVET sistemine kayıtlı, hepsinin aşıları zamanında yapılmış. Kırklareli ve Trakya bölgesi hastalıktan ari bölge. 2010 yılından beri ariliği koruyoruz. Dolayısıyla burada keseceğiniz hayvanın eti de gıda yönetmeliğine uygun bir şekilde üretilen hayvanın eti olacak" dedi.

Coğrafi işaretli kıvırcık koyununa da ilgi yoğun

Coğrafi işaretli olan kıvırcık koyuna da ilgi olduğunu vurgulayan Aksoy, ülkenin çeşitli bölgelerine damızlık gönderdiklerini anlattı.

Aksoy, kıvırcığın üretimini ülke genelinde artıracaklarını ifade ederek, "İnşallah kıvırcığın üretimi ülkemizde artacak. Kırklareli'nde 70 bine yakın kıvırcık koyun var" diye konuştu.

Aksoy, Kırklareli'ni kaliteli et konusunda marka şehir yapmak için çalıştıklarını söyledi. Meraların güzelliği sayesinde Kırklareli'nde bulunan hayvanların arttığını aktaran Aksoy, kurbanlık fiyatlarını piyasanın belirlediğini ifade etti. - KIRKLARELİ