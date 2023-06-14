Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Trakya'da yetiştirilen kurbanlıklar İstanbul'dan talep görüyor. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Trakya'nın temiz havası ve zengin florasıyla beslenen kurbanlıkların semizliği ve et lezzeti dolayısıyla İstanbul kurban pazarlarında rağbet gördüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen Trakya'da yetiştirilen kurbanlıklar İstanbul'dan talep görüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya'nın temiz havası ve zengin florasıyla beslenen kurbanlıkların semizliği ve et lezzeti dolayısıyla İstanbul kurban pazarlarında rağbet gördüğünü söyledi.

Bölgenin hastalıklardan ari olmasının da kurbanlıklara ilgiyi arttırdığını vurgulayan Aksoy, "Trakya'nın hayvanının eti neden lezzetli oluyor? Trakya'nın havası temiz, suyu temiz ve burası hastalıktan ari bölge. Sağlıklı hayvanlar her zaman tercih ediliyor." dedi.

Aksoy, İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının bir bölümünün Trakya'dan karşılandığını belirtti.

Trakya'dan İstanbul pazarlarına kurbanlık sevklerinin başladığını ifade eden Aksoy, " Trakya Bölgesi'nde 5 bin büyükbaş, 37 bin de küçükbaş İstanbul'un Avrupa Yakası ve diğer taraflarına kurbanlık olarak gitmeye hazır." diye konuştu.

Aksoy, üreticilerin sevkiyatlarının sürdüğünü kaydetti.

Hastalıklardan ari bölge olduğu için Trakya'ya Anadolu'dan hayvan getirilmesinin yasak olduğunun altını çizen Aksoy, bu duruma hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Trakya'ya kaçak yollarla hayvan getirilmesi durumunda ise yasal işlem başlatılacağını vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'den İstanbul'a kurbanlık için giden hayvanlarımız eğer satılmazsa oradaki mezbahalarda kesilip etlerinin parası üreticimize tekrar veriliyor. Et ve Süt Kurumu zaten bu işi ve işlemleri takip ediyor. Bizim Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğümüz, hayvan sağlığıyla ilgili çalışan veteriner hekimlerimiz bu konuyu takip ediyor. Bütün hayvanlar kayıtlı şekilde sisteme dahil olduğu için bununla ilgili hızlı ve seri bir çalışma yapılıyor. Ari bölgeye hayvan girişi yasak. Çıkan hayvanlar da bir daha geri gelemez."

Veteriner sağlık raporu olmayan hayvanlar tercih edilmemeli

Aksoy, vatandaşlara kurbanlık alırken hayvanın küpe numarasını Tarım ve Orman Bakanlığının Türkvet Kayıt Sistemi'nden kontrol etmesini önerdi.

Türkvet Hayvan Kayıt Sistemi'nden hayvanın tüm bilgilerine ulaşılabileceğini belirten Aksoy, küpesiz ve sisteme kayıtlı olmayan hayvanların görülmesi durumunda ihbar edilmesini istedi.

Aksoy, kurbanlık satın alacaklara, "Hayvanların hastalıklı olmaması için kontrolden geçmiş olması gerekiyor. Veteriner sağlık raporu olmayan, veteriner kontrol noktasından geçmeyen hayvanları tercih etmeyin." önerisinde bulundu.