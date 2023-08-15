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Trakya'da Temmuz Ayında 3 Bin 526 Konut Satışı Gerçekleştirildi

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 109 bin 548 konut satıldı. Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da 2 bin 553 konut, Edirne'de 505, Kırklareli'nde ise 468 konut satıldı.

Trakya'da temmuz ayında3 bin 526 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 109 bin 548 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 553 konut, Edirne'de 505, Kırklareli'nde ise 468 konut satıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Trakya Bölgesi Tekirdağ Ekonomi Haberler

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