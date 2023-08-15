Trakya'da Temmuz Ayında 3 Bin 526 Konut Satışı Gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 109 bin 548 konut satıldı. Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu. Tekirdağ'da 2 bin 553 konut, Edirne'de 505, Kırklareli'nde ise 468 konut satıldı.